ВР планирует запретить курение в заведениях питания

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (о совершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 324 из 415 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается дополнить перечень общественных мест, которые определены частью второй статьи 13 Закона Украины “О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения” и частью 2 статьи 15-2 Закона Украины “О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”.

Законопроектом предлагается запретить употребление табачных изделий в помещениях заведений общественного питания, в открытых и закрытых спортивных сооружениях и стадионах и в заведениях культуры.

Законопроектом также предлагается уточнить положения законодательства, касающиеся обязательств владельцев или арендаторов помещений об отведении специальных мест для курения. Предлагается обязать их или полностью запретить курение в своих помещениях, или отвести специальные места для курения. Также предусматривается дополнительная ответственность за размещение пепельниц и за непринятие мер по прекращению курения в помещениях предприятий (организаций) общественного питания.