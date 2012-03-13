Чернобыльцы будут сами выбирать санаторий для оздоровления?

Министерство социальной политики предлагает предоставить гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, право самим выбирать санаторно-курортное заведение для оздоровления.

Текст соответствующего законопроекта размещен на официальном сайте министерства.

Согласно пояснительной записке к документу, на сегодня услуги по оздоровлению предоставляются теми предприятиями (санаториями, домами отдыха, пансионатами и т. д.), которые были определены победителями торгов по результатам процедур закупок. «Такая система непрозрачная, имеет существенные проблемы относительного стабильного ежегодного финансирования таких заведений (постоянно в первом квартале), не содействует развитию конкурентных отношений на рынке услуг по оздоровлению и содержит риски осуществления коррупционных действий», - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается осуществлять безналичный расчет с санаторно-курортными заведениями, которые имеют лицензии и предоставляют необходимые чернобыльцам услуги.