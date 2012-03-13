Состояние здоровья пострадавших украинцев в Польше хорошее

В МИД Украины заявляют, что состояние здоровья украинских граждан, пострадавших во время столкновения поездов в Польше, является «стабильным и хорошим».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге рководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«По информации врачей, состояние здоровья граждан Украины является стабильным и хорошим», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ информировал, что 9 марта из больницы был выписан один из пяти травмированных украинцев.

При содействии украинских дипломатов в этот же день была обеспечена его перевозка к родственникам в Варшаву.

12 марта из больницы были выписаны два гражданина Украины и по их желанию перевезены в Гданьск, где постоянно проживают их дочери, и где они будут проходить дальнейшую реабилитацию в одном из местных лечебных учреждений.

Еще один выписанный гражданин был перевезен в Варшаву в соответствии с его желанием.

Пятый пострадавший украинец по его просьбе вместе с женой был перевезен к украинско-польской границе, где их встретили друзья и они отправились в место своего постоянного проживания во Львовской области.

Как сообщал УНИАН, 3 марта около 21.00 в Шленском воеводстве на юге Польши произошло столкновение двух пассажирских поездов "Перемышль - Варшава" и "Варшава - Краков", в которых ехали 400 человек. В катастрофе погибли 16 человек, травмированы 57 человек, из которых 5 граждан Украины.

По предварительным выводам польских следователей, причиной аварии мог стали человеческий фактор. Прокуратура выдвинула обвинение в неумышленной катастрофе одному из железнодорожных диспетчеров.