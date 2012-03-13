14 марта в Украине днем до 10° тепла

В среду, 14 марта, по Украине облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем в восточных, южных областях, Крыму и карпатском регионе небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах страны, кроме юга и крайнего запада, кое-где гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 1-6° тепла, в Закарпатье, Крыму и на юге Одесской области - до 10° тепла, на севере Левобережья – около 0°; в Карпатах ночью - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 1° тепла.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью - от 2° тепла до 3° мороза, днем - 1-6° тепла.

По г. Киеву ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура ночью - 0-2° тепла, днем - 3-5°.