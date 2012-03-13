Для экстренных вызовов будет использоваться единый номер 112

Верховная Рада приняла Закон «О системе экстренной помощи населению согласно единому телефонному номеру 112» (№9074).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 419 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет правовые и организационные принципы функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112.

Предусмотрено, что экстренный вызов - сообщение о наступлении экстренной ситуации и обращения в связи с необходимостью получения экстренной помощи с использованием системы экстренной помощи населению согласно единому телефонному номеру 112.

Система 112 обеспечивает организацию оказания экстренной помощи населению в случае угрозы возникновения или возникновения экстренных ситуаций. Она включает созданные в составе территориальных органов специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам гражданской защиты центры экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112, оперативно-диспетчерские службы, подразделения экстренной помощи населению, которые с использованием телекоммуникационных сетей, программных, технических и других средств оказывают экстренную помощь населению.

Регулирование системы 112 осуществляется Кабинетом министров, специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по вопросам гражданской защиты, другими органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Операторы центров 112 принимают и обрабатывают экстренные вызовы, передают информацию о таких вызовах и их аудиозаписи (в случае необходимости) соответствующим оперативно-диспетчерским службам.

Для обеспечения обработки экстренных вызовов операторы центров 112 имеют право использовать информацию, содержащуюся в базах данных операторов телекоммуникаций, в частности: для абонента фиксированной телефонной связи - абонентский номер, фамилия, имя, отчество, наименование и адрес; для абонента подвижной (мобильной) связи - абонентский номер и местонахождение на момент осуществления экстренного вызова.

Предусматривается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.