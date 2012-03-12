Зарегистрирован законопроект об экстренной медпомощи

Народный депутат Украины Татьяна БАХТЕЕВА (фракция Партии регионов) внесла на рассмотрение Верховной Рады проект Закона «Об экстренной медицинской помощи». Данный законопроект размещен на официальном сайте ВР.

В законопроекте отмечается, что бригада экстренной медицинской помощи это оснащенная специализированным санитарным транспортом мобильная структурно-функциональная единица, которая в круглосуточном режиме оказывает экстренную медицинскую помощь на месте происшествия и во время перевозки человека в неотложном состоянии в учреждение здравоохранения. Вызов ее осуществляется по номеру 103 или 112.

В законопроекте отмечается, что Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, соответствующие счета в органах казначейства и банках, печать и бланк со своим наименованием. В соответствии с данным проектом закона, Центр обеспечивает, в частности, принятие вызовов экстренной медицинской помощи; формирование, обработку и передачу информации о вызовах экстренной медицинской помощи; координацию действий бригад экстренной медицинской помощи и учреждений здравоохранения относительно оказания экстренной медицинской помощи.

В законопроекте предусмотрено, что отделение экстренной медицинской помощи является структурным подразделением многопрофильной больницы интенсивного лечения, в котором в круглосуточном режиме обеспечивается оказание экстренной медицинской помощи пациентам, доставленным бригадами экстренной медицинской помощи или другими лицами, а также пациентам, которые обратились за оказанием такой помощи или другой неотложной медицинской помощи лично.

В законопроекте отмечено, что медицинские работники системы экстренной медицинской помощи имеют право на повышенные должностные оклады, надбавки за особый характер труда, за особые условия труда, доплаты за научную степень, за почетные звания, а также за выслугу лет в зависимости от стажа работы в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, другие надбавки и доплаты, премии и вознаграждения, размер и порядок установления которых определяется Кабинетом Министров Украины. А также они имеют право на материальную помощь для оздоровления во время предоставления ежегодного отпуска в размере одного должностного оклада и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере одного должностного оклада, которые устанавливаются в порядке, определенном Кабинетом министров Украины; бесплатное пользование жильем с отоплением и освещением.

В соответствии с законопроектом, лицами, которые обязаны оказывать первую домедицинскую помощь человеку в неотложном состоянии, являются: спасатели аварийно-спасательных служб, работники государственной пожарной охраны, работники органов и подразделений милиции, фармацевтические работники, водители автомобильных транспортных средств, проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и другие лица, которые не имеют медицинского образования, но по своим профессиональным или служебным обязанностям должны владеть практическими навыками оказания такой помощи. В нем также предусматривается, что в случае угрозы жизни человека, который находится в неотложном состоянии медицинские работники и другие граждане имеют право использовать любое имеющееся транспортное средство для проезда к месту пребывания такого человека с целью оказания ему неотложной медицинской помощи или перевозки его к ближайшему учреждению здравоохранения, в котором этому человеку может быть оказана соответствующая медицинская помощь.

Предусматривается, что в случае принятия данного законопроекта и подписания его Президентом Украины он должен вступить в силу с 1 января 2013 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что имеющиеся в Украине средние показатели смертности от влияния внешних причин составляют 130-135 человек на 100 тыс. населения, что в 3-5 раз выше, чем в развитых европейских странах. При этом в Украине около 24% пострадавших умирают в больницах, а 76% - за их пределам, на месте наступления неотложного медицинского состояния или на пути в больницу, тогда как в развитых странах 72% пострадавших умирают в больницах. В записке отмечается, что “ежегодно в Украине бригадами скорой медицинской помощи по вызовам граждан осуществляется свыше 13 млн. выездов к пациентам, однако имеющийся в отечественной системе здравоохранения санитарный транспорт, его оборудование и устоявшийся еще со времен бывшего СССР порядок их использования не отвечают современным требованиям”. В ней также подчеркивается, что не отвечают современным организационным и техническим требованиям и приемные отделения многопрофильных больниц, в которые поступают пациенты в состояниях, угрожающих жизни. А также крайне недостаточным является уровень оснащения учреждений здравоохранения и бригад скорой медицинской помощи современными средствами связи и навигации.