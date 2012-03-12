Соцслужбы в Украине должны стать более эффективными

Социальные службы в Украине должны стать более эффективными, заявляет первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, говоря на брифинге об одной из провозглашенных Президентом социальных инициатив, И.АКИМОВА отметила, что институт социального работника должен стать проактивным агентом государства, который будет, с одной стороны, обнаруживать проблемы, с другой - решать их в разрезе каждой конкретной семьи.

«Чтобы не люди сами обращались - они не всегда это делают, даже те, кто реально в этом нуждается, а чтобы социальная служба могла понимать, оценивать социальные нужды семей, имеющих нетрудоспособных лиц, семей с детьми, одиноких людей, и помогала решать по крайней мере значительную часть жизненных проблем», - сказала И.АКИМОВА.

Активная помощь человеку, который в этом действительно нуждается, является важной составляющей социальной политики нашего государства, отметила она.

По словам И.АКИМОВОЙ, сегодня социальные работники оказывают помощь около 4-4,5 млн. граждан. В первую очередь, это одинокие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми. На самом же деле, отметила она, в такой поддержке в Украине нуждаются значительно больше людей - по оценкам специалистов, это около 12-18 миллионов.

«Новый механизм работы социального работника должен повернуть лицо государства к людям и помочь решать по крайней мере те проблемы, которые сегодня есть у этих людей», – сказала первый заместитель главы Администрации Президента.