Завтра на западе и севере Украины небольшой дождь

Завтра в Украине существенные осадки не ожидаются, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

На дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем в западной и северной части отдельные порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° мороза, в восточных областях 8-13° мороза, на юге Крыма 0-5° тепла; днем в Украине 3-8° тепла.

В Киевской области во вторник ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.