Грецкие орехи - самые полезные

Многочисленные исследования медицинских ученых привели к выводу, что наиболее ценными среди орехов являются грецкие, сообщают зарубежные СМИ.

В них содержится как минимум вдвое большее количество антиоксидантов, которые препятствуют развитию различных заболеваний. В то же время грецкие орехи чаще всего принимают в пищу в сыром виде, а остальные виды орехов – жарят. В процессе жарки качество антиоксидантов значительно снижается.

В составе грецкого ореха отсутствует клейковина, которая может вызвать аллергию. Остальные же виды орехов имеют данный глютен в своем составе. Помимо всего прочего грецкий орех является источником белка высокого качества, различных витаминов и минералов, а также клетчатки. Кстати, биологическая активность антиоксидантов в грецких орехах значительно превосходит аналогичные показатели других видов орехов.

amn.net.ua