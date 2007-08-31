В йогуртах и сливках - диоксин

Роспотребнадзор распорядился снять с реализации некоторые виды продуктов, при изготовлении которых, по данным Еврокомиссии, использовались пищевые добавки с повышенным содержанием токсичных веществ. В частности, покупателям рекомендовано воздержаться от употребления шоколадного напитка и молочных сливок, на этикетке которых значится ингредиент E412.

В "черный список" попали шоколадный соевый напиток фирмы NATUMI - SOJADRINK SCHOKO ENERBIO (Германия), молочная продукция компании KARWENDEL HUBER GMBH AND CO", 15-процентные кулинарные сливки финской компании "Валио" (код продукта 209534, срок годности 17.10.2007 или ранее), содержащие гуаровую камедь (Е412) индийского или швейцарского производства.

Сливки, йогурты и соевые напитки были произведены с использованием гуаровой смолы (камеди) индийской фирмы UNIPEKTIN AG. В этом сырье обнаружены токсичные вещества диоксин и пентахлорофенол. Опасный ингредиент может обозначаться на этикетках не только как E412, но и "Видокрем B", "Видокрем D".

Опасная для здоровья продукция могла поступить в Россию из Германии, Швейцарии и Финляндии, отмечается в пресс-релизе Роспотребнадзора. В Европе указанная продукция также изымается из продажи.

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