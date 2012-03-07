В больнице Бостоне умер 11-летний мальчик из Львовщины

В больнице в Бостоне (США) скончался 11-летний мальчик, который пострадал во время пожара в Сколевском районе Львовской области.

Об этом сообщил ZAXID.NET заведующий ожогового отделения 8-й больницы Львова Василий САВЧИН. По его словам, о смерти мальчика ему сообщили вчера поздно вечером.

Врач не смог назвать официальную причину смерти мальчика, сказав, что следует дождаться письма от американских врачей. «Ситуация была непростая, тяжелая ожоговая болезнь», – сказал он. По словам В.САВЧИНА, вероятнее всего, причиной смерти была сердечная недостаточность.

В письме от бостонских врачей, которое поступило во Львовский городской совет, указано, что мальчик умер днем 6 марта.

Как сообщалось, 4 февраля во Львовской области произошел пожар, в котором погибли двое людей, – мать и бабушка, четверо человек пострадали, из них трое – дети. Двое детей и их дедушка умерли в больнице. Выжил 11-летний Андрей, которого транспортировали спецсамолетом в Бостон. Состояние мальчика все это время оставалось стабильно тяжелым.