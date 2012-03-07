Какой участок на теле самый чистый

Для того чтобы отыскать на теле человека самый "малонаселенный" бактериями участок тела, ученые обследовали десять добровольцев. В результате выяснилось - самое чистое на теле место - за ушами, сообщают зарубежные СМИ.

Экспериментаторы попросили своих добровольцев не мыться в течение суток, а затем у них взяли пробы на бактерии. Больше всего их оказалось на предплечьях - то есть на участке тела от запястья до локтя. Там нашли приют 44 вида различных микроорганизмов.

Ученые объяснили это тем, что в течение дня человек дотрагивается до множества предметов. Кисти рук он после этого моет, а участок выше них - нет.

Очень комфортно, выяснилось помимо этого, себя чувствуют микроорганизмы на лице и груди. Зато их практически не оказалось … за ушами. Там живут всего лишь 15 видов бактерий.

amn.net.ua