Прогноз для метеочувствительных людей на 7 марта

Сегодня в Украине сохранится облачная погода. По-прежнему высоким остается атмосферное давления. Это может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в первую очередь это касается лиц, страдающих гипертонией.

И надо иметь в виду, что после длительного зимнего периода организм большинства людей ослаблен, для поддержания иммунитета не забывайте о физической зарядке, прогулках на свежем воздухе, витаминных средствах.

amn.net.ua