8 тыс. многодетных матерей присвоено почетное звание «Мать-героиня»

По случаю Международного женского дня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал указы о присвоении почетного звания «Мать-героиня» свыше 8 тыс. многодетных матерей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, с начала 2012 года указанное почетное звание присвоено свыше 10 тыс. женщин, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пяти и больше детей, в том числе дети, усыновленные в установленном законодательством порядке.