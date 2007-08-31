Избыточный вес имеет свои плюсы

Женщины, имеющие полноватую фигуру и отличающиеся более пышными формами, чем модели, оказывается, имеют кое-какие преимущества перед последними.

Как показало десятилетнее наблюдение ученых из Дании, привлекавших к участию в своих исследованиях 3000 волонтеров обоих полов, если женщина имеет объем ягодиц более 100 см, то риск смерти от инфаркта у неё снижается на целых 87% по сравнению с худыми представительницами слабого пола. А угроза ишемической болезни сердца и сердечно-сосудистых заболеваний у более крупных женщин понижается на 86% и 46% соответственно.

Причина в том, что в отличие от жира, присутствующего на животе, в жире на ягодицах есть вещество адипонектин, которое не позволяет артериям вздуться и заблокироваться. Вследствие этого, полные женщины имеют более благоприятные прогнозы к рождению детей и ведению домашнего хозяйства – на заметку тем, кто планирует жениться, пишет tv.ukr.net.

У мужчин же в области ягодиц пока ничего похожего не замечено, поэтому работа их сердец от данного фактора не зависит.