Работа в офисе - опасна для здоровья

Большинство жителей крупных городов проводит значительную часть рабочего времени не в цехах, не в заводских помещениях, а в офисах. На первый взгляд, офисное помещение кажется чистым, комфортным, удобным для работников. Но это лишь кажущийся комфорт. На самом деле, офис таит в себе массу опасностей.

Так, недавно исследователи установили, что лазерные принтеры могут оказаться даже вреднее сигарет. Было изучено более 50 моделей принтеров. Треть из них выпускает в воздух частицы, которые вызывают респираторные раздражения и в долгосрочной перспективе - серьезные хронические заболевания.

Исследователи призвали производителей принтеров снабжать технику предупреждением об их возможном вреде для здоровья, а работодателей - ставить принтеры в хорошо проветриваемых помещениях, сообщает Солвей Фарма.

Кроме принтера, серьезную угрозу для здоровья представляет кондиционер. Дело не только в том, что человек может простудиться. Проблема заключается в том, что в офисе, где включен кондиционер, обычно плотно закрыты окна. Таким образом, циркуляция воздуха становится искусственной. С одной стороны, благодаря этому в помещение не попадают вредные вещества с загазованной улицы. С другой стороны, закрытые окна не пропускают в помещение и полезные ионизированные частицы, также необходимые человеческому организму. Если при этом еще учесть, что в офисе постоянно работает большое количество электроники, то становится очевидным, что баланс положительных и отрицательных частиц в офисном воздухе сильно нарушается. А это неизбежно приводит к стрессам, а значит, снижает производительность труда.

Более того, в кондиционированном воздухе относительная влажность падает до 25%, в то время как для человека нормальной является влажность 50-60%. Разумеется, если офисное помещение находится возле крупных магистралей, проветривание является сложной задачей из-за шума машин. Но многие современные окна позволяют проветривать помещения и без их открытия.

Также не стоит забывать и о том, что воздух очищается освежителями воздуха и ионизаторами. Кроме того, полезно разводить в офисе растения. Они хорошо очищают и увлажняют воздух. То, что для этих целей подходит кактус - это лишь миф. Гораздо полезнее для этих целей использовать растения с большой массой листвы - драцена, диффенбахия, лимон.

Еще одной невидимой опасностью офисного помещения является так называемый "электромагнитный шум". Его источником являются электроприборы. При всем их удобстве, они неизбежно обладают электромагнитными полями различной степени интенсивности. Они вызывают у человека головные боли, повышенную утомляемость, хронический стресс, снижение иммунитета.

Бороться с этой опасностью в офисе довольно сложно. Если офисное помещение расположено рядом со щитовой комнатой, ее необходимо надежно заэкранировать. Для этих целей существуют специальные сетки и стеновые панели. Также вся проводка должна быть "спрятана" в специальных блокирующих излучение коробках.

Помимо профессиональных методов борьбы с электромагнитным излучением существуют и простые бытовые:

- приборы не должны размещаться на близком расстоянии и напротив друг друга;

- по возможности следует устанавливать мониторы так, чтобы их тыльная часть не была направлена на сидящего рядом человека;

- находящиеся рядом рабочие места желательно разделять офисными перегородками.