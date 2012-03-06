В Киевской области распространяли сильнодействующие лекарства

Заместителем прокурора Киевской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению преступной группы, которая распространяла сильнодействующие лекарства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, организованная преступная группа в составе трех человек действовала на территории Киева и области в период с февраля 2010 по август 2011 года. Доказано, что на протяжении этого времени указанными лицами осуществлено незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта 28 тыс. 233 таблеток и 81 ампулы сильнодействующих лекарственных средств, а также незаконно реализовано 160 таблеток сильнодействующих средств.

Действия, которые связаны с незаконным приобретением, перевозкой, хранением с целью сбыта и сбытом сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах, в соответствии с ч.1 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, являются преступлением, в совершении которого данная организованная преступная группа обвиняется. Санкция этой статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.