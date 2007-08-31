Мобильный телефон – причина раковых опухолей

Несмотря на то, что ученые наперебой утверждают, что мобильные телефоны безопасны для здоровья, в обществе рождаются все новые и новые страхи. Очередной виток паники возник после того, как ученые обнаружили, что излучение телефона способно спровоцировать деление клеток. Исследователи установили, что воздействие сигналов мобильного телефона в течение всего пяти минут заставляет клетки человека делиться. Этот естественный процесс происходит при росте или восстановлении тканей, но в то же время он является главной причиной развития злокачественных опухолей.

Рак развивается в тех случаях, когда организм неспособен предотвратить ненужный рост и деление клеток в неправильных местах. Профессор Рони Сегер, исследователь раковых заболеваний из Научного института Вайзмана в городе Реховот, Израиль, и его коллеги подвергли клетки крысы и человека электромагнитному излучению, которое по частотному диапазону аналогично излучению мобильного телефона, но в десять раз слабее. Спустя всего лишь пять минут исследователи обнаружили выделение внеклеточной регулируемой киназы – естественного вещества, которое стимулирует деление и рост клеток. Ранее считалось, что мобильные телефоны могут повредить клеткам и тканям исключительно за счет нагревания.

"Данное исследование показывает, что слабое излучение мобильных телефонов способно вызывать биологические изменения в клетках, а это может повлиять на здоровье. Исследования необходимо продолжать. В любом случае, требования, основанные исключительно на термических эффектах, явно устарели", – настаивают исследователи.

Со времен, когда ученые вплотную начали заниматься проблемой влияния электромагнитного излучения на организм человека, они пришли к весьма любопытным и важным результатам. Исследователи доказали, что к примеру, детский мозг поглощает на 50-70% больше излучения от телефона, чем мозг взрослого, из-за меньших размеров черепа. В то же время ученые из Дании, изучив людей, страдающих опухолями мозга, пришли к выводу, что активное пользование мобильным телефоном не повышает опасность заболевания. Проведенное в Финляндии исследование людей с опухолями нервной системы – глюомами – также не выявило связи с использованием мобильного. Однако когда ученые выделили тех, кто пользуется ею давно и часто, то сделали вывод, что вероятность появления опухоли на той стороне головы, к которой человек прикладывает телефон, все же выше на 39%

Похоже, споры о том, опасны мобильные телефоны, или же нет, будут вестись еще долго. Тем временем, ни один исследователь в мире пока не выяснил, какова первоначальная причина роста раковых опухолей и почему до развития новых технологий человечество не знало о существовании этой смертельной болезни.

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