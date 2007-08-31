В Киеве пройдет неделя здорового сердца

Неделя здорового сердца пройдет в Киеве с 23 по 28 сентября. Каждый желающий сможет измерить свое давление и получить консультацию квалифицированных врачей. Пункты будут располагаться рядом со станциями метро, в парках и больших предприятий.

Об этом заявил и.о. главврача Киевского городского центра «Здоровья» Отто Стойко, сообщает радио "Киев".

«Все желающие смогут измерить давление и получить консультацию по поводу здорового образа жизни, снижения факторов риска развития гипертонии. Первый медпункт мы откроем 23 сентября в Центральном парке культуры и отдыха. Также пункты по измерению давления будут на всех станциях метро. А также на предприятиях. Мы договоримся с руководством предприятий и измерим давление и проконсультируем работников», сказала она.