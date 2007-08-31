Украинские политики не обращают внимание на проблему СПИДа

Украинские политики крайне недостаточно обращают внимание на проблему распространения эпидемии СПИДа в Украине, сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на председателя Представительства ЮНИСЕФ в Украине Джереми Гартли. По его словам, эта тема никак не отражается в политических предвыборных обещаниях. При этом прибавил, что эпидемия СПИДа распространяется в Украине стремительными темпами, но правительство не предпринимает эффективные предупредительные шаги.

Дж.Гартли выразил предположение, что лидеры политических партий не обсуждают угрозу, которую несет в себе распространение СПИДа в своих предвыборных программах, потому что это не поможет им набрать дополнительные голоса избирателей. "Люди в первую очередь, очевидно, озабочены своими пенсиями, снижением налогов и увеличением прибыли. То есть, выживанием в нынешней ситуации. Они имеют слишком мало информации о реальном состоянии опасности. И не обращают внимания на то, что эпидемия СПИДа ежедневно распространяется в их стране", - отметил он. Представитель ЮНИСЕФ отметил, что правительство должно понимать, что это в первую очередь социальная проблема и через несколько лет все равно придется тратить гигантские средства на преодоление эпидемии СПИДа.

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