Правительство установило надбавки медработникам

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения надбавок за объем и качество выполнения работы работниками заведений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь и являются участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина, соответствующее постановление «О некоторых вопросах оплаты труда медицинских работников заведений здравоохранения, которые являются участниками пилотного проекта по реформирования системы здравоохранения» правительство приняло 5 марта.

Согласно решению правительства, руководителям заведений здравоохранения, которые оказывают первичную медицинскую помощь и являются участниками пилотного проекта, предоставляется право устанавливать надбавки медицинским работникам за объем и качество выполненной работы. Речь идет о том, что в пределах фонда заработной платы, утвержденного в сметах, надбавки будут устанавливаться врачам общей практики – семейной медицины, врачам – педиатрическим участковым, врачам – терапевтам участковым, сестрам медицинской общей практики – семейной медицины, сестрам медицинским участковым, фельдшерам.

Реализация постановления будет стимулировать работников заведений здравоохранения, которые являются участниками пилотного проекта по реформированию системы здравоохранения, к надлежащему выполнению должностных обязанностей и предоставлению качественных услуг населению, говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства заметили, что это постановление подготовлено во исполнение статьи 10 Закона «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве».