Необходимо увеличить расходы на финансирование здравоохранения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость увеличения расходов на финансирование сферы здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения Барановской центральной районной больницы Житомирской области.

В.ЛИТВИН выразил надежду на то, что в ближайшее время будет принято решение об увеличении соответствующих бюджетных показателей.

Председатель ВР вручил руководству больницы ключи от автомобилей скорой помощи, средства на приобретение которых были выделены при содействии и поддержке спикера.