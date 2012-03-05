При подготовке текста закона о запрещении рекламы сигарет не было нарушений

Пресс-служба Аппарата Верховной Рады заявляет, что во время подготовки текста Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий" не было нарушений.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Аппарата Верховной Рады относительно подготовки текста закона на подпись председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ.

В пресс-службе приводят хронологию проработки и подготовки к подписи председателем Верховной Рады антитабачного закона. В частности, отмечается, что 22 сентября 2011 года парламентом был принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» (законопроект № 5164).

С октября 2011 года текст закона (первая редакция) за подписью первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елены БОНДАРЕНКО, заведующего секретариатом М.КОЗЛОВА поступил в Главное юридическое управление для окончательной юридической экспертизы. В тексте отсутствовала информация об изменениях к Закону Украины «О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

В то же время, 30 сентября 2011 года в адрес В.ЛИТВИНА поступили письма от председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Андрея ШЕВЧЕНКО, а 3 октября 2011 года - от первого заместителя председателя этого комитета Е.БОНДАРЕНКО относительно наличия коллизий между положениями принятого закона. В связи с этим В.ЛИТВИН поручил Комитету подготовить на подпись текст принятого закона согласно результатам его рассмотрения и в соответствии с требованиями Регламента Верховной Рады Украины.

Кроме того, во исполнение поручения председателя парламента в связи с депутатским обращением народного депутата Леси ОРОБЕЦ в Аппарате Верховной Рады проведено служебное расследование относительно возможных нарушений должностными лицами Аппарата ВР требований Регламента при подготовке на подпись председателю парламента текста указанного Закона. “По результатам проведения служебного расследования в действиях работников Аппарата парламента нарушений не установлено”, - отмечается в заявлении.

В то же время, по поручению В.ЛИТВИНА Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады рассмотрел сравнительную таблицу к законопроекту № 5164, направленный на подпись председателю парламента текст Закона (первая редакция) и стенограмму пленарного заседания от 22 сентября 2011 года. По результатам рассмотрения соответствующих документов Комитет пришел к выводу, что поданный текст Закона не соответствует стенограмме пленарного заседания и должен включать изменения к Закону Украины «О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Комитет также обратил внимание на то, что подготовленная ко второму чтению сравнительная таблица не соответствует требованиям Регламента, содержит неточности и ошибки, а «подавляющее большинство внесенных предложений и поправок изложено бессистемно, непоследовательно, что значительно осложняет работу».

Пресс-служба Аппарата ВР отмечает, что потом была вторая и третья редакции закона.

В заявлении пресс-службы сказано, что предложенный текст Закона (третья редакция от 4 ноября 2011 года), в отличие от предыдущих редакций, соответствовал (согласно заключению Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины) стенограмме пленарного заседания и содержал положения, которые предусматривают регулирование вопросов запрещения рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий как в Законе Украины «О рекламе», так и в Законе Украины «О мерах по предотвращению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения».

Закон был завизирован в Главном юридическом управлении 7 ноября 2011 года со справкой, обусловленной его юридическими недостатками, а также необходимостью устранения в нем неточностей и несогласованностей и целесообразностью применения в связи с этим статьи 131 Регламента Верховной Рады Украины. Секретариатом Комитета по вопросам свободы слова и информации подготовлены предложения относительно устранения неточностей и несогласованностей в тексте принятого закона.

В пресс-службе Аппарата ВР отмечают, что 21 февраля 2012 года на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации решение относительно предложений к этому Закону не было принято. В заявлении отмечается, что тогда, “после трех с половиной месяцев со дня предоставления председателем парламента поручения Комитету относительно необходимости устранения смысловых несогласованностей в тексте Закона”, 24 февраля 2012 года Президенту Украины был направлен последний текст Закона (в редакции от 4 ноября 2011 года), оформленный и поданный Комитетом в установленном Регламентом порядке.

“Данный текст, как видится из заключения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины от 17 октября 2011 года за № 04-32/6-1176, соответствует стенограмме 9-го пленарного заседания Верховной Рады Украины от 22 сентября 2011 года”, - говорится в заявлении пресс-службы Аппарата парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 марта народные депутаты – члены разных парламентских фракций заявили, что при принятии Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» были допущены серьезные нарушения.

В частности, в комментарии порталу «Акциз» народный депутат, член фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Ксения ЛЯПИНА отметила, что трудно понять логику, почему председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пять месяцев «держал» этот закон, а теперь подписал. «Это абсолютно непонятно. Если при принятии закона были нарушения, то это должно было выясниться в течение первого месяца в Комитете по регламенту, поставлены точки над «і», переголосовано в том виде, в каком Верховная Рада считает нужным. Если же не было нарушений, то появляется вопрос: что можно было делать с ним пять месяцев? Это какая-то темная и неприятная история. Я не понимаю ее смысла», - говорит депутат.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации, член фракции Партии регионов Елена БОНДАРЕНКО считает, что сложившаяся ситуация свидетельствует о фальсификации законопроекта. «Мы пытались согласовать две версии принятого закона. В.ЛИТВИН подписал несогласованную версию закона. Сейчас тело закона разорвано. В тексте появились коррупционные риски. Налицо - фальсификация закона, налицо - прямое нарушение Регламента. Мне как соавтору этого закона очень неприятно. И комитет на это будет реагировать самым жестким образом», - заявила Е.БОНДАРЕНКО.