В Украине ожидается значительное похолодание

В Украине с 6 по 9 марта ожидается значительное похолодание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Украинского гидрометеорологического центра Министерства чрезвычайных ситуаций Николай КУЛЬБИДА.

«На протяжении ближайшей недели на территории Украины в целом будет преобладать больше циклонный характер погоды с не очень активными циклонными образованиями. Таким образом, осадки будут выпадать преимущественно в виде мокрого снега», - сказал Н.КУЛЬБИДА.

При этом он заметил, что осадков выпадет немного, и существенно на гидрометеорологическую ситуацию в Украине они не повлияют.

Говоря о температурном режиме в ближайшие дни, Н.КУЛЬБИДА сообщил, что с 6 по 9 марта температура в Украине ночью достигнет 7-13 градусов мороза, на Левобережье - до 18 градусов мороза, днем ожидается 1-7 градусов мороза.

Н.КУЛЬБИДА также добавил, что 10 марта можно ожидать еще определенное усиление мороза: ночью - до 12-18 градусов в большинстве регионов, кроме западных, днем - 2-8 градусов.

«Но, начиная с 11-14 марта, следует ожидать быстрого интенсивного потепления на территории Украины», - отметил директор Украинского гидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.