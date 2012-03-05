Самые грязные города Украины

Названы украинские города с наиболее грязным воздухом. В тройку лидеров попали Мариуполь, Ужгород и Горловка.

Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) МЧС проанализировала состояние воздуха в 53 городах Украины. По традиции, в список городов с наиболее грязным воздухом попали города промышленного востока. В десяти городах Донецкой и Луганской областей уровень загрязнения оценивается как высокий. Очень высоким и высоким этот показатель назван также в Одессе, Запорожье, Николаеве, Ялте. Самыми загрязненными в центральном регионе названы Днепродзержинск, Днепропетровск, Кривой Рог.

Загрязнение воздуха в этих городах связано, прежде всего, с высокими концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, бенз (а) пирена, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ. Экологи объясняют, что эти вещества попадают в атмосферу с выбросами загрязняющих веществ, парниковых газов от промышленности и транспорта.

likar.info