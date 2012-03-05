Янукович поздравил родителей первенца, рожденного в Харьковском перинатальном центре

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил родителей первого ребенка, родившегося в новом Харьковском региональном перинатальном центре.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, он пожелал родителям новорожденного, Алине и Виталию СУХОМЛИНОВЫМ, здоровья и семейного благополучия.

Региональный перинатальный центр создан на базе Харьковской областной клинической больницы в рамках инициированного Президентом Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».

Центр состоит из акушерского блока, отделений патологии беременности и экстрагенитальной патологии на 90 коек, гинекологического блока на 30 коек, неонатологического и педиатрического блока на 60 коек (40 - для совместного пребывания матери и ребенка). Кроме того, в центре работает выездная бригада для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи.