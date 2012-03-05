Из 5 украинцев, пострадавших в Польше, в больнице остаются трое

Из пяти пострадавших в железнодорожной аварии в Польше граждан Украины в настоящее время в больнице остаются трое.

Об этом сообщил Президент Республики Польша Бронислав КОМОРОВСКИЙ сегодня в телефонном разговоре с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, проинформировали УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

По данным Б.КОМОРОВСКОГО, двое пострадавших украинцев после медицинского обследования покинули медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии.

Между тем В.ЯНУКОВИЧ от имени украинского народа еще раз выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в масштабной катастрофе, которая произошла вечером 3 марта на польской железной дороге.

В.ЯНУКОВИЧ также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в аварии. «Мы разделяем боль дружественного польского народа», - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны Президент Польши поблагодарил своего украинского коллегу за теплые слова. «Мы рады слышать слова поддержки от наших друзей», - сказал он.

Как сообщалось, крупнейшая за 20 лет железнодорожная катастрофа произошла на юге Польши 3 марта – при столкновении двух поездов погибли 15 человек, еще свыше 50 госпитализированы. Всего в двух поездах ехали около 350 человек.