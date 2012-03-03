Запрет на ввоз молока и мяса из Беларуси является временным

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отмечает, что запрет на ввоз молочной и мясной продукции из Беларуси является временным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на брифинге.

«Всегда решение, которое принимает одна из сторон, встречает реакцию со стороны другой стороны. Никогда не бывает односторонних решений. Мы нашим белорусским коллегам мотивировали наше решение. У нас есть подозрение, вполне обоснованное, и мы это подозрение должны проверить. Речь идет о временных мерах, только о временных», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он высказал мнение, что как только все сомнения в качестве белорусской молочной и мясной продукции будут «либо развеяны, либо подтверждены», эти меры будут пересмотрены. «Поэтому не надо делать какую-то сенсацию. Это обычный процесс, когда каждая из сторон думает о необходимости защищать своих людей от возможности проникновения каких-либо заболеваний на территорию страны. Лучше перестраховаться, чем недостраховаться», - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины временно приостановила ввоз на территорию Украины молока и молочных продуктов из Республики Беларусь.

Кроме того, с 29 февраля Украина временно запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней.

В ответ Беларусь заявила о возможном запрете на ввоз на ее территорию украинского подсолнечного масла, соли и т.д., сообщила пресс-служба Минагропрода со ссылкой на заявление председателя Говетфитослужбы Украины Ивана БИСЮКА по итогам встречи с первым заместителем директора департамента ветеринарии и продовольствия Минсельхоза Беларуси Юрием ПИВОВАРЧИКОМ.

«Белорусская сторона во время официальной встречи никоим образом не опровергла замечания Госветфитослужбы Украины, и вместо предложенных совместных действий по выходу из сложившейся ситуации был выдвинут ультиматум о том, что если украинская сторона в одностороннем порядке не отменит временные ограничения, то в понедельник с 15:00 белорусская сторона введет запрет на импорт украинской продукции, в частности, подсолнечного масла, соли, кукурузы, кондитерских изделий и шрота”, - сказал И.БИСЮК.