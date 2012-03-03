Торнадо разрушил город на юге США

Торнадо, обрушившийся на южные штаты США, практически разрушил город Мэрисвилл (штат Индиана), три человека погибли, сообщает РИА «Новости».

Все три несчастных случая произошли в округе Джефферсон на юго-востоке штата.

В городе Челси полностью разрушены некоторые дома.

Помимо Индианы, от стихии пострадали Теннесси, Кентукки, Алабама и Огайо.

"На улицах валяется строительный мусор, многие крыши домов разрушены, по улицам невозможно пройти, кругом лежат деревья. Сотрудники коммунальных служб пытаются хоть как-то наладить ситуацию", - сказала представительница спасательных служб одного из округов в штате Теннесси.

Тысячи домов остались без электричества - в большинстве американских городов наружные электропровода, которые рвутся при сильных порывах ветра.

Серьезные повреждения стихия нанесла зданию тюрьмы строгого режима в штате Алабама, обстановка в пенитенциарном учреждении остается спокойной.