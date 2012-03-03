Торнадо разрушил город на юге США
Город Мэрисвилл (Индиана)
Торнадо, обрушившийся на южные штаты США, практически разрушил город Мэрисвилл (штат Индиана), три человека погибли, сообщает РИА «Новости».
Все три несчастных случая произошли в округе Джефферсон на юго-востоке штата.
В городе Челси полностью разрушены некоторые дома.
Помимо Индианы, от стихии пострадали Теннесси, Кентукки, Алабама и Огайо.
"На улицах валяется строительный мусор, многие крыши домов разрушены, по улицам невозможно пройти, кругом лежат деревья. Сотрудники коммунальных служб пытаются хоть как-то наладить ситуацию", - сказала представительница спасательных служб одного из округов в штате Теннесси.
Тысячи домов остались без электричества - в большинстве американских городов наружные электропровода, которые рвутся при сильных порывах ветра.
Серьезные повреждения стихия нанесла зданию тюрьмы строгого режима в штате Алабама, обстановка в пенитенциарном учреждении остается спокойной.