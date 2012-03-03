По фотографии можно диагностировать 10 заболеваний

Обычный фотоаппарат со вспышкой может послужить отличным инструментом для диагностики проблем со зрением. Об этом АМН заявил главный детский офтальмолог Минздрава Украины Юрий Баринов.

"Около 10 заболеваний органов зрения можно распознать с помощью фотоаппарата со вспышкой. Всем знаком «эффект красных глаз», который появляется на фото из-за вспышки. Так вот если на фотографии ребенка не будет этого эффекта, то нужно срочно бежать к врачу-офтальмологу. Существуют суеверия, дескать, до какого-то возраста со вспышкой ребенка нельзя фотографировать. На самом деле не только можно, но и нужно, это простой и качественный способ диагностики".

Специалист подчеркнул, что благодаря таком способу можно выявить такие опасные заболевания как глаукома, помутнение сетчатки, косоглазие – около 10 диагнозов.

amn.net.ua