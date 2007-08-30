У 60-летнего мужчины - 78 детей

60-летний житель Объединенных Арабских Эмиратов Даад Мохаммед Абдул Рахман через восемь лет планирует иметь 100 детей. Сейчас их у него 78.

— В 2015 году мне исполнится 68. Тогда у меня родится сотый ребенок, — говорит мужчина. — После этого я перестану жениться. Но до тех пор мне будут нужны еще по меньшей мере три жены.

Даад Мохаммед был военным, работал водителем грузовика, полицейским. В результате автомобильной аварии он потерял ногу. В ближайшее время едет в Индию, чтобы получить протез. Там он женится шестнадцатый раз.

В семье Даада Мохаммеда — 127 человек, в том числе 49 внуков. Живут члены семьи в 15 домах. Старшему сыну Рахмана 36 лет, самому младшему — 20 дней. У Мохаммеа три жены. Две из них сейчас беременны.

Мужчина содержит семью за счет $6,5 тыс. военной пенсии и денежной помощи от правительства.

— Чтобы купить рыбу на один день, мне нужно $135, — говорит Мохаммед. — Если меню включает баранину — $270. Это расходы только на мясо. Я удовлетворяю все потребности своих детей. Также выдаю каждому из них деньги на карманные расходы.

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