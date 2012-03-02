Сокращения медицинских работников в Украине не будет

Сокращения количества медицинских работников в Украине не предусматривается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после открытия регионального перинатального центра в Харькове заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА, комментируя по просьбе журналистов слухи о возможности сокращения количества медиков в рамках реформирования системы здравоохранения.

«Слухи о сокращении медиков я слышу не первый раз. О сокращении в Украине врачей речь идти не может», - сказала И.АКИМОВА.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО отметила, что сегодня в Украине создается должная материально-техническая база для успешной работы отечественных медицинских специалистов.

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН, комментируя ситуацию в сфере здравоохранения в регионе, отметил непропорциональное распределение врачей в городских и сельских медицинских заведениях. Он подчеркнул, что власти области будут создавать равные условия для молодых специалистов, чтобы ликвидировать такой дисбаланс.