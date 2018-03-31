Восточному региону Украины жизненно необходим Центр детской кардиохирургии

Ежегодно в Украине рождается 4,5 – 5,5 тысяч детей с пороками сердца. Врожденные пороки сердца остаются одной из главных причин детской смертности в нашей стране. Детская кардиология – одна из самых дорогих отраслей медицины. По ней судят об уровне здравоохранения страны в целом.

В Украине современных детских кардиоцентров – единицы. Высококлассные специалисты и совр еменное медицинское оборудование сосредоточены в столице. Уровень предоставления медпомощи там - на мировом уровне, но принять деток с патологией сердца со всей Украины, конечно же, киевские кардиоцентры не могут.

Парадокс, но Восточный регион – лидер по показателям тяжелых заболеваний и смертности, в том числе и детской, до сих пор не имеет современного кардиоцентра. Потребность в нем просто жизненно необходима. Статистика по врожденным порокам сердца в мире везде одинакова - один процент населения рождается с врожденным пороком сердца. Это не зависит от того развитая ли это страна, или страна третьего мира. Таким образом, если в Донецкой области ежегодно рождается около 5 тысяч детей, соответственно из них с пороками сердца - около 500 детей. Плюс операционный долг за все годы, когда не всех детей с пороками удавалось прооперировать. Ведь детские кардиохирурги оперируют и 12-летних, и 16-летних, и взрослых 30-летних людей с врожденными пороками сердца. Врожденные пороки сердца у человека любого возраста оперируются только детскими хирургами.

Еще до 2007 года в самом крупном регионе страны не была развита детская кардиология. Операции на сердце детям делали только в отделении детской кардиохирургии и реабилитации Института неотложной и восстановительн ой хирургии им.В.К.Гусака. До 2007 года оперировали как правило детей старше трёх лет, и с не очень сложными пороками. Директор института Владислав ГРИНЬ приглашал на кардиооперации у детей с вроженным пороком сердца специалистов из Киева. Ситуацию нужно было менять. Было решено пригласить квалифицированного специалиста из Киева, который смог бы развить службу детской кардиохирургии в Донецке.

Выбор пал на киевского детского кардиолога Игоря МОКРИКА. Он приехал в Донецк в марте 2007 года. Первое, с чего начал Игорь Юрьевич – подбор медицинских кадров. Нужно было очень быстро подготовить квалифицированную команду, поднимать медиков на очень высокий уровень. И в этом очень помогли программы международного сотрудничества. В свое время И.Мокрик стажировался во многих европейских странах и в Америке. Там остались очень хорошие контакты с разными фондами, зарубежными специалистами, благотворительными фондами. К ним то и обратились за помощью.

Благодаря международной поддержке донецких врачей удавалось отправлять на стажировку в Польшу, Санкт-Петербург, Италию Америку. В те больницы, в которых был налажен личный контакт. Наши специалисты ехали на две недели, на месяц, на 4 месяца, и это дало очень сильный толчок, в развитии детской кардиохирургии в Донецке.

Если до 2007 года проводилось лишь 30-40 хирургических операций в год, то уже с марта до конца 2007 года удалось провести 70 операций. В 2010 году в отделении детской кардиохирургии и реабилитации провели 200 операций, а в 2011 уже - 250 операций. Кроме количества вмешательств, выросла и сложность проводимых операций. Начали оперировать детей до года и в первые дни жизни.

Растущее количество кардиохирургических пациентов привело к проблеме нехватки помещений для их лечения и выхаживания. Порой кардиохирурги проводили 2-3 сложнейших операции на сердце в день в одной операционной. Причём на одном операционном столе спасали сердца и взрослым, и крошечным новорожденным. Также остро встал вопрос с местами в кардиореанимационном отделении.

В этой ситуации появилась острая необходимость в разделении «потоков» взрослых и детских пациентов. Сначала думали просто о пристройке, которая бы решила эти две насущные проблемы – иметь отдельную детскую операционную и реанимацию. Взяли проектантов, набросали небольшой проект, чтобы закрыть проблемные вопросы. Но потом осознали – одна операционная не решит проблемы. Ведь детской кардиохирургии новорожденных нет в соседней Луганской области. А с развитием работы отделения увеличился и поток детей – в 2010 году УЗИ было проведено 9 тысячам детей, это 30-40 детей в день, очередь – на один месяц вперед.

Тогда и решили строить современный Центр детской кардиохирургии, который бы покрыл потребности всего восточного региона. По европейским стандартам, в регионе, где проживает 4-8 миллионов человек, должен быть один детский кардиологический центр. В нём должны выполнять минимум 200 – 250 операций в год. Донецкие кардиохирурги уже выполняли и это требование.

Планы у медиков были прекрасные, но где взять деньги? Во время экономического кризиса… «Мы решили обратиться в благотворительные фонды. Посчитали, что если 30 спонсоров дадут по 120 тысяч долларов, это закроет необходимую сумму. Учитывая что, это большой промышленный регион, нам верилось, что это реализуем. Мы набрались смелости мечтать, и написали письма всем большим предприятиям, шахтам и всем нашим иностранным друзьям,» - рассказы вает менеджер проектов развития Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.К.Гусака Галина МОКРИК.

Первыми откликнулись иностранные друзья. «Сумашедшая» идея построить центр детской кардиохирургии пришла нам в июле, в августе у нас было первых 200 тысяч долларов. Тогда мы поняли, что назад пути нет. Нам начали помогать шахта Засядька, «Норд». Чуть позже подключился к участию в проекте фонд Ахметова. И это была для нас большая честь иметь такого серьезного партнера,» - говорит Галина Мокрик.

Большой проблемой собрать средства было то, что крупные донецкие компании уже имели горький опыт спонсорства со строительством «больницы будущего». Тогда много богатых людей давали большие деньги для того, чтобы в Украине появился суперсовременный центр для лечения онкобольных деток. Теперь же ни отказывали в финансовой помощи кардиохирургам и прямо говорили: мы уже дали деньги и где они?..

«Был такой момент, когда мы решили обратиться к государству. Написали письмо Азарову. И на 2011 год из бюджета было выделено 30 млн гривен,» - говорит Галина Мокрик. Благодаря этому началось строительство. За год выросла коробка. Сегодня из окна соседнего корпуса видно, как строители заканчивают крышу.

«Когда уже была коробка здания, со спонсорами стало значительно легче общаться. Когда меценаты видят не просто проект, а вполне реальные вещи, они сами приходят с предложениями о помощи. Буквально вчера звонили из французского благотворительного фонда. Даже не знаю, откуда они о нас услышали,» - рассказывает Галина Мокрик.

Центр детской кардиохирургии в Донецке планируют ввести в эксплуатацию в 2013 году. Он покроет все потребности восточного региона. Врачи планируют выполнять в год до 700 операций на детских сердечках. Центр будет принимать без направления ребенка из любой области Украины (только за последний месяц было 5 пациентов из Крыма, жителям Луганска намного ближе и удобней ехать в Донецк, чем в столицу). Также появится возможность принимать детей из постсоветских стран, где не развита детская кардиохирургия. Общая стоимость проекта - около 100 млн гривен.

А пока кардиохирурги спасают жизни маленьких пациентов в старом здании. Несмотря на глобальное строительство нового центра в старом помещении отделения детской кардиохирургии в прошлом году таки удалось открыть новую операционную и реанимационную палату. Очень помог и фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - подарил уникальный аппарат искусственного кровообращения стоимостью 1 миллион 600 тысяч гривен. Это медоборудование - одно из самых дорогих в операционной. Его используют во время операций на открытом сердце. Жизненно важный орган останавливается, и пока хирург оперирует, аппарат выполняет функцию сердца.

У донецких хирургов хорошо налажено международное сотрудничество. Активно помогают итальянские коллеги, в частности, благотворительный фонд «Сердце ребенка», который объединяет врачей больниц Италии. Несколько раз в год они выезжают с миссиями в разные страны мира. Часто посещаю Литву, Украину, Казахстан, Китай. Врачи «Сердца ребенка» уже несколько раз побывали и в Донецке, где консультировали наших врачей.

Очень плодотворным оказалось также сотрудничество с кардиохирургами из клиники Children’s Mercy (г. Канзас Сити, США). Важным является то, что все вмешательства проводят донецкие врачи, а иностранные коллеги стоят «рука в руку» во время операций, делятся новейшим медицинским опытом с нашими специалистами.

Это очень ценный для них опыт, очень сильная моральная поддержка в том, что крошечные пациенты будут жить.



София Палий,



УНИАН