Черкасский детский санаторий «Пролисок» хотят уничтожить?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО направил официальный запрос министру здравоохранения Раисе БОГАТЫРЁВОЙ с требованием разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг Черкасского областного детского санатория «Пролисок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, на днях к нему обратились работники санатория и проинформировали о том, что уже год сюда не привозят на оздоровление детей и фактически заведение не работает.

По словам работников, такая ситуация сложилась из-за неправомерных действий представителей областной власти совместно с руководством санатория «Пролисок». Последнее аргументирует такую ситуацию отсутствием врачей, которые бы согласились здесь работать. В то же время есть свидетельства работников заведения, которые указывают на нежелание руководством привлечь к работе новый медицинский персонал.

По информации работников санатория, которые уже год без работы, такие действия направлены на то, чтобы санаторий перестал работать вообще.

В то же время, по мнению Н.ТОМЕНКО, очевидным является тот факт, что политика областной власти нацелена на захват земель и помещений санатория «Пролисок».

Также, по его словам, показательным в этой ситуации стали действия не только областной власти, но и высших инстанций. Работники «Пролиска» отправили множество обращений, однако никаких шагов для решения проблем санатория сделано не было.

Учитывая это, Н.ТОМЕНКО обратился в Министерство здравоохранения, чтобы там подтвердили или опровергли позицию министерства относительно возможного уничтожения Черкасского областного детского санатория «Пролисок».