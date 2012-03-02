Миндаль повышает женское либидо

По мнению специалистов, чтобы пробудить в женщине страсть, достаточно немного изменить ее меню. А именно, включить в него продукты-афродизиаки, считают медики, сообщают зарубежные СМИ.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что для повышения женского либидо в первую очередь дамам стоит включить в свой рацион питания миндаль. На втором месте среди повышающих либидо продуктов оказалась пророщенная пшеница. Она содержит аминокислоту, которая делает сосуды эластичными и усиливает приток крови ко всем органам. Также специалисты добавили, что семена тыквы закрывают тройку лидеров женских афродизиаков. Они регулируют уровень тестостерона в крови, от которого зависит сексуальное желание.

Эксперты рекомендуют представителям обоих полов употреблять в пищу соевые бобы, так как они обеспечивают выработку секрета для смазки женских половых органов, а для мужчин служат профилактикой простатита.

Исследователи считают, что улучшить качество сексуальной жизни иногда можно, всего лишь добавив несколько новых компонентов в свой ежедневный рацион питания.

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