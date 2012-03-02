За последние 25 лет в Украине от СПИДа умерли 25 тыс. чел.

Эпидемии СПИДа и туберкулеза в Украине продолжают оставаться угрозой национальной безопасности и нуждаются в концентрации разного рода усилий на лечение и профилактику этих заболеваний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО Украины, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя внесение Кабинетом министров в парламент двух законопроектов, которые касаются сотрудничества Украины с Глобальным фондом по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

Предлагаемые документы призваны повысить эффективность сотрудничества с Глобальным фондом, упростить процедуры и сократить время доставки больным медикаментозных препаратов.

А.КЛЮЕВ отметил, что количество больных СПИДом в Украине увеличивается с каждым годом. По состоянию на начало 2012 года на диспансерном учете состояло более 120 тысяч носителей ВИЧ-инфекции и почти 19 тыс. больных СПИДом. При этом он добавил, что общее количество носителей, по экспертным оценкам, значительно превышает официально зарегистрированное.

Секретарь СНБО заявил, что за последние 25 лет от СПИДа умерли почти 25 тысяч украинских граждан. В то же время А.КЛЮЕВ отметил, что, «невзирая на то, что в последние два года количество больных туберкулезом не увеличивается, а уровень смертности уменьшается, эпидемия туберкулеза, зарегистрированная в Украине с 2005 года, продолжается». При этом он добавил, что «уровень больных превышает эпидемический порог в 2-3 раза. Это недопустимо».

А.КЛЮЕВ отметил, что из-за постоянного недофинансирования гранты Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией являются важной поддержкой для Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду два законопроекта, направленного на государственную поддержку реализации грантов Глобального фонда, в том числе освобождение от уплаты НДС и таможенных сборов медпрепаратов и диагностического оборудования, что ввозятся в рамках грантовых программ. За последние годы Украина получила от Глобального фонда грантов на общую сумму 326 млн. дол.