Когда происхождение ребенка определит только суд?

Верховной Раде Украины на законодательном уровне предлагается урегулировать вопрос относительно определения происхождения ребенка, родители которого не находятся в браке между собой (№ 10113).

Соответствующий проект Закона «О внесении изменения в статью 125 Семейного кодекса Украины» зарегистрирован в Верховной Раде народными депутатами от НУ-НС Юрием КАРМАЗИНІМ и Екатериной ЛУКЬЯНОВОЙ.

Законопроектом предлагается дополнить статью 125 Семейного кодекса Украины положением об установлении происхождения ребенка, родители которого не находятся в браке между собой, в случае, когда один из родителей является иностранцем или лицом без гражданства.

В частности, если мать ребенка является гражданкой Украины, а отец ребенка - гражданином другого государства или лицом без гражданства, то происхождение ребенка от отца определяется только по решению суда.