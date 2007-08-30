В Украине курит каждый третий

Служба Gallup провела опрос среди совершеннолетних жителей нескольких десятков государств на всех континентах и выяснила, в каких странах мира больше всего курят. В ходе исследования респонденты отвечали на вопрос: Курили ли Вы в течение последней недели? Оказалось, что наибольшее число курильщиков проживает на Кубе - 40% кубинцев курили на момент проведения данного исследования. В России, Беларуси, Кувейте, Чили и Бангладеш курят 37% населения. В Эстонии, Латвии, Азербайджане и Индонезии курильщиков чуть меньше - 36%. В Казахстане их насчитывается 35%, в Литве - 34%, в Аргентине и Китае - по 33%, в Украине и Вьетнаме - по 32%.

Эксперты отмечают, что в число наиболее курящих стран также входят Кипр, Мавритания и Словакия (по 31%), ЮАР и Бурунди (по 30%). А вот в США курят лишь 24% американцев - это рекордно низкий уровень. Также низкие показатели и в Нигерии - курят лишь 6% опрошенных. В числе государств, большинство жителей которые, не подвержены этой вредной привычке, также входят Сальвадор и Гана (по 8% курильщиков) и Афганистан с Эфиопией (по 9%), передают "Подробности".