Эпидемия ожирения в США наростает

Эпидемия ожирения в США продолжает нарастать. Как отмечаются в очередном докладе неправительственной организации Trust for America`s Health, по сравнению с прошлым годом ситуация заметно ухудшилась на всей территории страны.

Сейчас доля взрослых жителей, страдающих ожирением, превышает 25% в 19 американских штатах. В 2006 году такая ситуация наблюдалась в 14, а в 2005 году - только в 9 штатах. Еще в 1991 году ни в одном из них число людей с ожирением не превышало 20%, передают "Подробности".