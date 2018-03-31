В Киеве презентовали Благотворительное собрание «Дерево жизни»

В Киеве состоялась презентация нового проекта - Благотворительного собрания «Дерево жизни».

Как передает корреспондент УНИАН, цель проекта - поддержка отделения детской онкологии Национального института рака.

Благотворительное собрание организовано по инициативе Национального института рака, Фонда помощи онкобольным детям «Краб» и при поддержке Благотворительного фонда Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины».

«Беда - это когда умирают дети, все остальное в жизни – неприятности... Детское отделение нашего института – приоритетное. В экстремальных ситуациях мобилизуется все для спасений детей», - сказал директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН, выступая на церемонии презентации «Дерева жизни».

Он опроверг мнение, что инвестиции в лечение онкологических детей бесперспективны. «На самом деле это не так. Когда я начинал работать по онкологии - около 10% детей излечивались, в настоящее время - до 60%. Только за 2010 год в Украине выживаемость детей увеличилась на 12%. Я глубоко убежден, от нашей работы от помощи будет зависит будущее наших граждан», - сказал И.ЩЕПОТИН.

Директор Института рака также подчеркнул, что врачи-онкологи еще несколько лет назад ощущали «себя очень одинокими» в борьбе с раком. «За последние годы ситуация изменилась. Колоссальную работу выполняют волонтеры, благотворители. И это помогло нам сконцентрироваться только на предоставлении медицинских услуг на лечении детей. Я глубоко убежден, что тот прогресс, который наблюдается в детской онкологии, может быть отнесен и на счет тех благотворителей, которые нам помогали», - сказал И.ЩЕПОТИН.

По словам директора фонда Р.АХМЕТОВА «Развитие Украины» Анатолия ЗАБОЛОТНОГО, фонд охотно поддержал инициативу по созданию благотворительного собрания. «К нам каждый день обращаются люди за помощью – здесь и сейчас. Это и маленькие пациенты, и их родители... Многие благотворители помогают, но если объединится, мы сможем делать еще больше. Мы готовы сотрудничать со всеми политиками, общественностью, врачами, просто с неравнодушными людьми. Я процитирую Рината АХМЕТОВА. Когда мы начинали проект «Рак излечим» более трех лет назад, Ринат Леонидович рассказывал, что все время спрашивал онкологов: «Рак - приговор или нет?» и все время получал один ответ - «нет». Соответственно, сказал он, «моя задача, чтобы рак был побежден», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Вице-премьер-министр – министр здравоохранения Украина Раиса БОГАТЫРЕВА подчеркнула, что причастность к благотворительному собранию «Дерево жизни» фонда «Развитие Украины» делает слова «Рак - не приговор» не просто девизом медиков, а «путевкой для онкобольных детей в будущее».

«Путевку они получают потому, что именно такие благотворители здесь собрались, именно такие люди причастны к этому проекту. И общественная организация «Краб», которую создали родители онкобольных детей, есть залогом того, что никакая тень сомнения по поводу этого проекта у общества не возникнет», - отметила Р.БОГАТЫРЕВА.

На повестке дня первого благотворительного собрания - сбор средств на приобретение современных модульных эндопротезов как альтернативы ампутации конечностей у детей.

Руководитель общественной организации «Краб» Лариса ЛАВРЕНЮК отметила, что «помочь выжить ребенку – это главная задача, но еще одной задачей является повышение качества жизни ребенка». «Иногда родителям за месяц нужно собрать неподъемную сумму. Объединившись, мы можем решать глобальные проблемы. Например, приобретение комплектов инструментов для установления эндопротезов. Сейчас в Украине только один такой комплект. Он переезжает из города в город, из клиники в клинику. Это влечет за собой осложнения, повторные операции. Стоимость одного такого комплекта - один миллион гривень. Мы инициировали создание благотворительного собрания именно для того, чтобы объединившись, мы смогли решать такие глобальные проблемы и мы верим, что это получится», - отметила Л.ЛАВРЕНЮК.

На церемонии презентации были отмечены наградами благотворители, друзья и партнеры проекта, в частности, всемирно известный скрипач Владимир ПОПАДЮК, певицы Гайтана и Руслана, художник Никас САФРОНОВ, телеведущая Даша МАЛАХОВА, другие известные люди.

Среди украинских СМИ отметили и наградили информационное агентство УНИАН за поддержку информационной кампании «Рак излечим» и освещение проблем онкобольных детей в Украине.

Справка УНИАН. Благотворительное собрание «Дерево жизни» - это инициатива, которая ставит своей целью объединить благотворителей: политиков, бизнесменов, экспертов, спортсменов, представителей культуры и искусства, готовых принимать участие в решении актуальных проблем маленьких пациентов, приезжающих в отделение со всей страны. Ежегодно члены собрания будут участвовать в решении одного из насущных вопросов. Задача, которую ставит перед собой Благотворительное собрание в 2012 году – сбор средств на приобретение современных модульных эндопротезов (стоимость одного - от 200 до 400 тыс. грн.), которые во всем мире являются альтернативой ампутациям конечностей.

Ежегодно в отделении детской онкологии Национального института рака выполняется около 25 операций, сохраняющих конечность. Выделяемых из бюджета средств - 1 млн. грн. - достаточно для приобретения 7 современных эндопротезов в год. Ни по количеству, ни по комплектации этого недостаточно для того, чтобы полноценно решить проблему для всех детей, нуждающихся в эндопротезировании. Остальные дети получают отечественные эндопротезы, значительно уступающие по качеству, с высокими рисками развития осложнений и потери конечности.