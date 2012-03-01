В Украине умирает каждый четвертый онкобольной ребенок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА, на презентации нового проекта - Благотворительного собрания «Дерево жизни», которая прошла в Киеве.

"Все присутствующие – представители власти, политики, ученые, медики СМИ, объединились на Благотворительном собрании «Дерево жизни» с одной целью – помочь онкобольным детям. Я благодарна фонду Рината Ахметова «Развитие Украины» за огромную помощь, которую он оказывает онкологическим больным детям в Украине,» - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Она подчеркнула, что проблема рака сегодня актуальна во всем мире. «Каждый день на планете умирает 20 тысяч людей с диагнозом рак. Каждый час мы теряем 10 соотечественников с этим диагнозом. В Украине пять с половиной тысяч детей в возрасте до 18 лет стоят на учете по поводу онкологии. Каждый год мы выявляем тысячу новых случаев рака у детей,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, современная медицина может вылечить рак у 70 % таких детей.

Она также подчеркнула, что в Украине онкология финансируется на 30-40%. «В последние годы финансирование увеличилось в 3-4 раза. Это свидетельствует о том, что государство правильно оценивает ситуацию,» - отметила Т.БАХТЕЕВА, подчеркнув, что «каждый из нас может помочь онкобольному ребенку».

