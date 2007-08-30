Жители Чернигова заболели сальмонеллезом

В Чернигове пять человек, в том числе ребенок, заболели сальмонеллезом, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, вчера в МЧС поступило сообщение, что 19-21 августа в инфекционное отделение Черниговской городской больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 11 человек, из которых у 5 человек (из них 1 ребенок) 29 августа лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Предварительная причина заболевания - употребление некачественных продуктов питания на свадьбе, состоявшейся 18 августа в черниговском кафе "Прохлада". Всего на свадьбе находилось 25 людей. Течение заболевания госпитализированных - средней степени тяжести. Специалистами Черниговской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Черниговской области.