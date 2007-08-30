Клонировать человека можно за $200 тысяч

Многолетние опыты в области генетики показывают, что клонировать человека легче, чем овцу, свинью и даже мышь. Американский специалист по репродуктивным технологиям Панайотис Завос заявил, что уже в ближайшем будущем готов приступить к клонированию человека, и объявил примерные расценки на процедуру.

Желающие создать свой клон должны заплатить около $200 тыс., из которых 40 будут отчислены суррогатной матери. Как отмечают эксперты, Завос действительно обладает всеми техническими средствами в отличие от многих "специалистов", которые ранее заявляли о создании клона человека. По словам представителя Ноттингемского центра вспомогательных репродуктивных технологий Саймона Фишела, в отличие от всех, кто ранее говорил о клонировании человека, действительно можно назвать компетентным ученым. При этом коллеги медика считают, что за свои опыты по клонированию он должен сидеть в тюрьме.

Завос занимается своими экспериментами на Ближнем Востоке, потому что в США и Европе клонирование запрещено. Свою деятельность он называет абсолютно легальной и отмечает: "Я занимаюсь этим, потому что хочу помочь людям. Если человек не может иметь ребенка, и я могу это исправить, я займусь этим".

Между тем ученые обсуждают как техническую, так и моральную сторону клонирования. Доктор Патрик Диксон, специалист в области генетической инженерии назвал новость о клонировании "абсолютно неизбежной", но подчеркнул, что с моральной точки зрения эксперименты весьма противоречивы, так как до появления полностью здорового клона придется умертвить множество его предшественников, родившихся с отклонениями.

"В мире идет гонка между стоящими вне рамок официальных исследований учеными, создающими клонов человека. Ими движет жажда славы, денег и искаженные верования", – считает Диксон.

Опыты с клонированием не перестают проводить на животных. К настоящему времени клонировано пять различных млекопитающих, и у всех у них есть проблемы со здоровьем. В целом общий результат невысок, у некоторых новорожденных высокий уровень смертности.

Впрочем, в конце прошлого года сенат Австралии снял запрет на клонирование человеческих эмбрионов для получения стволовых клеток, признав, что ожидаемая польза превалирует над моральными сомнениями.

Речь идет о терапевтическом клонировании, под которым подразумевается извлечение ядра из неоплодотворенной женской яйцеклетки и замещение его ДНК соматической клетки другого человеческого организма. Из развивающегося в лабораторных условиях эмбриона извлекается культура стволовых клеток, которые могут быть использованы для заместительной терапии, восстановления утерянных функций различных органов.

Исследователи надеются, что использование стволовых клеток позволит добиться полного излечения таких в настоящее время неизлечимых заболеваний, как болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также добиться успеха при поражениях спинного мозга, диабете и артрите.

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