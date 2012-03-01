Самой старой женщине Украины - 115 лет

Самой старой женщиной Украины официально признана 115-летняя жительница Прикарпатья Екатерина КОЗАК.

Как сообщили УНИАН в Тлумачской райгосадминистрации, 29 февраля в селе Хотымир Тлумачского района в связи с установлением рекорда Украины представитель национального проекта «Книга рекордов Украины» официально вручил диплом самой старой женщине Украины 115-летней Екатерине Ивановне КОЗАК. На вручении присутствовали председатель Тлумачской райгосадминистрации Василий СЕНИВ, председатель Хотымирского сельского совета Дмитрий КАПУЛЯК, представители органов местного самоуправления, средств массовой информации и родственники.

Диплом подтверждает факт регистрации достижения рекорда Украины и является свидетельством всеобщего признания.

Возраст Е.КОЗАК подтверждают записи в хозяйственных и церковных книгах, а также ее паспорт. По решению Тлумачского районного совета ежемесячно из местного бюджета долгожительница получает надбавку 500 грн.

Ранее такой титул принадлежал 111-летнему Петру Лизану из Тернопольской области.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля, когда Е.КОЗАК исполнилось 115 лет, ее поздравил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ. Он передал женщине большой пуховый платок.

Е.КОЗАК до выхода на пенсию работала в местном колхозе «Флаг коммунизма», не была замужем и не имеет собственных детей. На своем веку женщина пережила времена Австро-Венгерской империи, Западноукраинской Республики, второй Речи Посполитой, Советского Союза, помнит Первую и Вторую мировые войны. Образования не имеет, в школе не училась. Воспитала двух племянниц.

Справка УНИАН. По информации Ивано-Франковской областной госадминистрации, в 2012 году 57-ми жителям Прикарпатья исполнится 100, 105 и 110 лет.