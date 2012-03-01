Завтра в Украине ожидается мокрый снег и дождь

Завтра ночью в западных и большинстве северных областей, днем в Украине, кроме востока и Приазовья, ожидается мокрый снег, днем с дождем.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат до 25 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в западной части Украины ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, на Левобережье 6-11° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киевской области - мокрый снег, днем с дождем. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура ночью 2-4° мороза, днем 1-3° тепла.