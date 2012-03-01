Закон о запрете рекламы сигарет просят ветировать

Ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать спорный закон о запрете рекламы сигарет.

Как отмечается в переданном УНИАН заявлении СОВАТ, на подпись Президента была отправлена несогласованная и не поддержанная депутатами версия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» №3778-VI .

По словам президента ассоциации «Союз оптовиков и производителей алкоголя и табака» (СОВАТ) Владимира ДЕМЧАКА, «в тексте закона допущена масса противоречий, во время его принятия был серьезно нарушен Регламент Верховной Рады. Он несет в себе огромные риски для рынка. Единственное правильное решение в данной ситуации – это остановить принятие этой разрушительной законодательной инициативы, а значить - наложить на него вето».

В.ДЕМЧАК сообщил, что «закон предлагает запретить не рекламу табачных изделий, а предоставление какой-либо информации торговым партнерам и потребителям о табачных изделиях. Под запрет попадут: прайс-листы производителей, информация о характеристиках продукта, а без этого осуществлять торговлю невозможно».

Президент СОВАТ отметил, что «сегодня в табачной отрасли и сопутствующих сферах заняты 200 тысяч людей, многие из которых могут потерять свою работу. Бюджет недополучит доход в виде акцизных поступлений, налоговых и других обязательных платежей. Потребителей ждет засилье нелегальной продукции в торговых точках, из-за отсутствия информация они не смогу отличить один продукт от другого, будут приобретать поддельную продукцию. Поэтому ветирование закона – наиболее цивилизованный сценарий».

При этом президент СОВАТ подчеркнул, что «табачный бизнес – это легальный бизнес, ежегодно он формирует до 10% всех бюджетных поступлений в стране». В государственный бюджет 2012 года заложено более 20 млрд. грн. в виде акцизных поступлений от табачной отрасли - это эквивалент сумме доходов бюджетов трех-четырех областей Украины, отметил В.ДЕМЧАК.

Как сообщал УНИАН, глава Верховной Рады Владимир ЛИТВИН 24 февраля 2012 г. подписал и направил на подпись Президенту Украины Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий".

Этот закон был принят в целом еще 22 сентября 2011 г., но председатель парламента его не подписывал пять месяцев из-за споров вокруг трактовки пункта 2 закона, который давал новые определения относительно рекламы и спонсорства табачных изделий, а также запретов, которые устанавливаются в этой сфере.

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения работы Верховной Рады Украины предложил главе парламента отменить результаты голосования за закон и переголосовать его во втором чтении.

Аналогичный вариант решения проблемы предлагало и Главное юридическое управление Верховной Рады Украины.

9 ноября 2011 года пресс-служба ВР сообщила, что В.ЛИТВИН отложил подписание Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий» до устранения несогласованностей в тексте документа.

Однако, недавно на сайте ВР появилась информация, что В.ЛИТВИН отправил этот закон на подпись Президенту – без повторного рассмотрения в парламенте.