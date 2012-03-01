Украина запретила ввоз свинины из Беларуси

Украина запретила ввоз на территорию страны свинины из Беларуси в связи с угрозой заноса африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в Государственной ветеринарной и фитосанитарной службе Украины, соответствующее решение было принято главным государственным инспектором ветеринарной медицины Украины 29 февраля.

Запрет носит временный характер и введен до выяснения причин, по которым в одном из сел Беларуси было уничтожено все поголовье свиней.

«Решением главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины от 29.02.2012 № 15-2-23/1654 временно, до выяснения обстоятельств, запрещен ввоз на территорию Украины восприимчивых к АЧС животных, продукции и сырья из них из Республики Беларусь», - говорится в сообщении Госветфитослужбы.

В сообщении отмечается, что 16 февраля в с. Незнаново Новогрудского района Гродненской области Беларуси было изъято и уничтожено (сожжено) все поголовье свиней из частных хозяйств граждан.

В то же время, в соответствии с заявлениями Министерства сельского хозяйства Беларуси и департамента ветеринарного и продовольственного контроля республики, указанные действия были осуществлены в рамках учебы по борьбе с африканской чумой свиней.

«Учитывая то, что Республика Беларусь входит в Таможенный союз, что в свою очередь влечет отсутствие таможенного и ветеринарно-санитарного контроля при пересечении государственной границы с Российской Федерацией, где на протяжении последних 5-ти лет отмечается сложная эпизоотическая ситуация с африканской чумой свиней, и принимая во внимание значительное количество вспышек этого заболевания в Центральном (пограничном с Республикой Беларусь) федеральном округе РФ в прошлом году, существует вероятность того, что случай в с. Незнаново обусловлен заносом возбудителя африканской чумы свиней в Республику Беларусь», - говорится в сообщении Госветфитослужбы.

На сегодняшний день АЧС является угрозой не только для биологической, но и продовольственной безопасности Украины, отмечают украинские ветеринары.

Как указывается в сообщении ведомства, «в случае заноса возбудителя АЧС на территорию нашей страны, может быть запрещен экспорт зерна, уничтожено значительное поголовье свиней, будут реализованы другие ограничительные мероприятия, которые будут иметь чрезвычайно негативные экономические последствия. Ситуация, которая сложилась в РФ, а на сегодня неопределенность относительно этого заболевания в Республике Беларусь, создает угрозу биобезопасности Украины».

По информации российских СМИ, 15 февраля т.г. вирус африканской чумы свиней выявлен на территории охотничьего хозяйства "Замуровское" Волгоградской области.

26 января т.г. вспышка АЧС зафиксирована в Краснодарском крае - в станице Полтавской Красноармейского района.

Вспышки АЧС возникают на Кубани с 2008 года. За последние два года масштабы этого заболевания возросли в разы.

С 2007 года АЧС зарегистрирована на территории 21 субъекта РФ, с тех пор выявлено более 200 неблагополучных пунктов. В 2011 году вирус среди домашних свиней зарегистрирован в Ставропольском и Краснодарском краях, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Ленинградской, Мурманской, Архангельской, Тверской и Курской областях, в Калмыкии.