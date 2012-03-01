Янукович поздравил родителей первого ребенка, родившегося в перинатальном центре Кировограда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил родителей первого ребенка, который появился на свет в Кировоградском областном перинатальном центре.

Глава государства пожелал семье Елены и Романа ОСТРОУШКО крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта, сообщает пресс-служба Президента.

Сейчас мать с новорожденной девочкой чувствуют себя хорошо – они в послеродовой палате общего пребывания вместе с папой.

Кировоградский областной перинатальный центр был открыт 31 января при участии Президента. Это первый областной перинатальный центр, созданный в рамках реализации инициированного главой государства Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».