Янукович поздравил родителей первого ребенка, родившегося в перинатальном центре Кировограда
11:03, 01 марта 2012Страна
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Все чувствуют себя хорошо
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил родителей первого ребенка, который появился на свет в Кировоградском областном перинатальном центре.
Глава государства пожелал семье Елены и Романа ОСТРОУШКО крепкого здоровья, благополучия и семейного уюта, сообщает пресс-служба Президента.
Сейчас мать с новорожденной девочкой чувствуют себя хорошо – они в послеродовой палате общего пребывания вместе с папой.
Кировоградский областной перинатальный центр был открыт 31 января при участии Президента. Это первый областной перинатальный центр, созданный в рамках реализации инициированного главой государства Национального проекта «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства».
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