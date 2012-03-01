ВОЗ оценит национальную программу иммунизации в Украине

Всемирная организация здравоохранения оценит национальную программу иммунизации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, в Украине начала работу миссия Европейского регионального бюро ВОЗ по вопросам оценки национальной программы иммунизации в Украине

Работа миссии продлится до 3 марта. В ходе рабочего визита представители делегации посетят Киевскую, Харьковскую, Одесскую и Львовскую области, после чего будут подведены соответствующие итоги.

В Министерстве здравоохранения также проинформировали, что при участии представителей Минздрава, Государственной санэпидслужбы Украины, ВОЗ, Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и других состоялось рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы, связанные с проведением оценки национальной программы иммунизации в Украине.

Во время совещания первый заместитель министра здравоохранения Раиса МОИСЕЕНКО поблагодарила ВОЗ и ЮНИСЕФ за постоянную поддержку в вопросах иммунопрофилактики населения Украины. «Мы ожидаем рекомендаций по проведению иммунопрофилактики в Украине, особенно по вопросам вакцинации против кори для внедрения их в практику", - отметила Р.МОИСЕЕНКО.