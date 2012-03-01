Вакцина против туберкулеза есть во всех регионах Украины

Вакцина против туберкулеза – БЦЖ - есть во всех регионах Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, по окончании лабораторного контроля качества Минздрав поставил 800 тыс. доз вакцины БЦЖ российского производства во все регионы Украины для проведения прививок против туберкулеза как в роддомах, так и в поликлиниках.

«Это составляет почти половину годовой потребности в этой вакцине, что, в свою очередь, дает возможность проводить прививки всем новорожденным и детям 7 лет, согласно Календарю профилактических прививок. Также смогут получить вакцинацию против туберкулеза дети, которые в свое время ее не получили», - подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве информируют, что, согласно заключенным в 2011 году договорам, ожидаются в ближайшее время поставки вакцин, а именно: вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка (АКДП) в количестве 740 тыс. доз и вакцины против гепатита В в количестве 650 тыс. доз.